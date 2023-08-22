Промышленное производство Монголии увеличилось на 53,2 процента

CentralAsia (MNG) - По предварительной оценке, продукция промышленного сектора за первые семь месяцев 2023 года достигла 15,6 трлн тугриков, увеличившись на 5,4 трлн тугриков (53,2 процента) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это произошло за счет увеличения добычи полезных ископаемых на 4,3 трлн тугриков (64,8 процента) и обрабатывающей промышленности на 825,7 миллиарда тугриков (32 процента) соответственно, сообщает Национальное статистическое управление (НСУ).

За первые семь месяцев 2023 года, по предварительным оценкам, общий объем производства горнодобывающей отрасли достиг 11 трлн тугриков, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,3 трлн тугриков (64,8 процента). Наибольшее влияние на это увеличение оказал рост добычи каменного угля и бурого угля на 2,9 трлн тугриков (в 3,4 раза), валовой добычи руды на 699 млрд тугриков (13,5 процента) и добычи нефти на 597,3 млрд тугриков (в 5,1 раза).

В горнодобывающей промышленности физический объем медного концентрата, лигнита, серебряного концентрата, каменного угля, угольного концентрата, нефти и фтористого концентрата увеличился с 26,1 процента до 9,8 раза, а фтористого, цинкового концентрата, неочищенного золота и железной руды. производство снизилось на 7,1-48,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В обрабатывающей промышленности физический объем производства основных видов продукции, таких как катодная медь, абсолютный спирт, мука, жидкое молоко, цемент, металлоконструкции, мясо скота, увеличился с 0,8 процента до 2,7 раза, а производство основных видов продукции, таких как сигареты, вода, безалкогольные напитки, соки, чесаный кашемир, водка, угольные брикеты, известь, кашемировый трикотаж снизились на 1,8-41,5 процента.

По предварительным оценкам, реализация продукции промышленного сектора за первые семь месяцев 2023 года достигла 25,1 трлн тугриков, увеличившись на 10,8 трлн тугриков (75,5 процента) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло за счет увеличения продаж горнодобывающей промышленности на 9,3 трлн тугриков (92,5 процента) и продаж обрабатывающей промышленности на 1,2 трлн тугриков (36,8 процента).

Рост продаж горнодобывающей промышленности на 9,3 трлн тугриков (92,5 процента) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года произошел в основном за счет увеличения продаж угледобывающего сектора на 8 трлн тугриков (в 3,8 раза), добыча металлических руд на 624,5 млрд тугриков (8,9 процента) и добыча нефти на 555,5 млрд тугриков (в 4,4 раза) соответственно.

По данным НСУ, 17,1 трлн тугриков из 17,7 трлн тугриков продаж на внешнем рынке за первые семь месяцев приходится на горнодобывающий сектор. На долю угля приходилось 58,5 процента зарубежных продаж горнодобывающей продукции, металлическая руда - 36,2 процента, добыча нефти - 4,2 процента, добыча других полезных ископаемых - 1,1 процента.

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