Продолжается операция по поиску затонувшей техники в озере Хубсугул

CentralAsia (MNG) - По инициативе Президента Монголии Хурэлсух Ухаа с июня текущего года в озере Хубсугул проводится операция по обнаружению затонувших транспортных средств в озере Хубсугул, определению их местонахождения и их удалению для защиты экологической системы озера Хубсугул путем очистки дно озера от опасных отходов и уменьшив его загрязнение.

Президент Монголии и Главнокомандующий Вооружёнными Силами Монголии поблагодарил и пожелал успехов личному составу, участвовавшему в операции, когда господин Хурэлсух работал в сомоне Ханх аймака Хубсугул.

В ходе его визита туда была поднята 17,8-тонная цистерна модели «Зил-130», затонувшая в 1981 году на глубине 74 метра.

В число транспортных средств, которые были извлечены с июня этого года, входят бензовоз модели «Зил-130» с прицепом, который затонул в 1995 году на глубине 128 метров, примерно в 2,5 километрах от залива Мараан озера Хубсугул; и 6-тонный топливный след на глубине 54 метра, примерно в 1,4 километра от берега озера Хубсугул.

Всего с транспортных средств было снято 34,7 тонны ГСМ, что является существенным вкладом в снижение загрязнения озера Хубсугул и окружающей среды.

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