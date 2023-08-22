В этом году Улан-Батор обновит свой парк на 1225 автобусов

CentralAsia (MNG) - Губернатор столицы Сумьяабазар Долгорсурэн проинформировал о наличии школ и детских садов и обновлении парка общественного транспорта.

«За последние три года количество мест в общеобразовательных школах увеличилось на 5 300, а в детских садах – на 3 605 мест. Другими словами, четыре школы, 14 детских садов, начальные школы, семь детсадовских комплексов и основал 11 домов монгольского наследия и обычаев. Также проводится комплексное реформирование парка общественного транспорта. Всего в столичном парке будет обновлено 1225 автобусов, а сейчас от них поставлено 415 автобусов. Остальные 810 автобусов будут импортированы в этом году», сказал он.

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