В прошлом месяце Монголия перевезла воздушным транспортом 567 тонн грузов

CentralAsia (MNG) - В июле воздушным транспортом было перевезено 567,97 тонны грузов, увеличившись с начала 2023 года до 4645,8 тонны. Это на 2917,1 тыс. тонн или 38,6 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, на международном уровне было перевезено 4634,95 тонны грузов и почты, что составляет 99,8 процента от общего объема перевезенных грузов.

Также в июле грузы, перевезенные воздушным транспортом, достигли 567,97 тонны, что на 24,8 тонны или 4,2 процента снизилось по сравнению с предыдущим месяцем.

В прошлом месяце путешествовало 215,4 тысячи человек, что на 47,9 тысячи человек или 28,6 процента больше, чем в предыдущем месяце.

За семь месяцев текущего года внутренним воздушным транспортом перевезено 231,4 тысячи человек, что на 437,3 тысячи человек или на 25,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако число международных пассажиров достигло 692,5 тысяч, что на 437,3 тысячи или 171,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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