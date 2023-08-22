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Сегодня ночью в Подмосковье перехватили два беспилотника. Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково временно были закрыты

CentralAsia (CA) -  Сегодня ночью два беспилотника были перехвачены ПВО на территории Подмосковья: в Часцах в Одинцовском городском округе и в Красногорске, в Павшинской пойме. Об этом пишет губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем канале.

По его словам, основное внимание всех оперативных служб было по второму инциденту. Взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили. Пострадавших среди жителей нет, возгорания также нет.

Глава Красногорска сейчас проводит обход квартир вместе с МЧС и другими службами, написал он.

Как пишет Минобороны России, Киев пытался атаковать четырьмя беспилотниками объекты в РФ. Два сбиты средствами ПВО над Подмосковьем, два подавлены и сбиты над Брянской областью.

В Минобороны сказали, что пострадавших нет.

Как пишет ТАСС, аэропорты Шереметьево и Домодедово, входящие в Московский авиаузел, начали принимать рейсы после временного закрытия.

Аэропорт Внуково также возобновил работу после временного закрытия.

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