Проходит национальная тренинг-конференция монгольских физиков

CentralAsia (MNG) - Тренинг-конференция с участием учителей физики общеобразовательных школ Монголии продолжается второй день.

Тренинг и консультация направлены на обсуждение проблем реализации учебного плана по физике, преподавания и обучения, на содействие накоплению опыта и сотрудничеству, а также на методическую поддержку развития детей в физике. Помимо публикации издания для учителей физики, в средних школах будут распространены измерительные приборы, используемые во время Азиатской олимпиады по физике, и будет проведено обучение.

В 859 общеобразовательных школах Монголии работают 1248 учителей физики. Из них 45,2 процента — мужчины, что является высоким показателем по сравнению с другими предметами. 28,4 процента этих учителей работают более 20 лет, а 38,7 процента составляют молодые учителя, работающие от 1 до 10 лет. В штате 20 преподавателей физики со статусом консультанта.

В тренинг-конференции принимают участие 750 учителей физики общеобразовательных школ, 800 учителей Министерства образования и науки, научные специалисты, преподаватели вузов.

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