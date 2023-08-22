В Великобритании медсестра, убивавшая младенцев, получила пожизненный приговор без права на помилование

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- 8:47, 22 августа 2023
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CentralAsia (CA) - Суд Манчестера приговорил медсестру Люси Летби, виновную в убийстве семи новорожденных, к пожизненному заключению в тюрьме без права на помилование или досрочное освобождение, пишет Би-би-си.
Это самый жесткий приговор в британской правовой системе.
Именно на таком приговоре настаивало обвинение, заявляя, что действия обвиняемой попадают под категорию осознанного садизма.
Летби стала четвертой женщиной в истории английского права, осужденной на пожизненный срок.
Между тем судья Джастис Госс зачитывал свое обращение к осужденной в первом лице, как если бы она присутствовала в зале суда.
Судья отдельно обратил внимание на особый цинизм, с которым Люси Летби убила младенца D. В последние минуты его жизни она вместе с другими медиками активно участвовала в его реанимации, делая вид, что надеется на его спасение.
Также детально судья остановился на каждом случае гибели и нанесения тяжкого вреда здоровью всех младенцев.
Люси Летби убивала новорождённых, вводя им воздух шприцем, в период с июня 2015 по июнь 2016 года, когда работала в Больнице графини Честерской (основная больница Национальной службы здравоохранения в графстве Честер).
Она также использовала такие методы, как перекармливание и отравление инсулином.
Некоторые коллеги Летби заподозрили ее причастность уже после трех первых смертей: во всех случаях в момент гибели детей она была на дежурстве.
Однако администрация больницы поначалу не отнеслась к этому серьезно.