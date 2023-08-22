Возобновился обмен молодыми монгольскими и китайскими дипломатами

CentralAsia (MNG) - 21 августа 2023 г. министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх приняла молодых дипломатов Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики.

Министр иностранных дел Батцэцэг отметила активное развитие всестороннего сотрудничества на основе всестороннего стратегического партнерства между Монголией и Китаем, высоко оценила вклад дипломатов двух стран в дальнейшее расширение добрососедских отношений и заявила, что молодые дипломаты играют важную роль в развитии этого сотрудничества в новую эпоху.

Молодые китайские дипломаты посещают Монголию 21-24 августа 2023 года в рамках сотрудничества между Министерством иностранных дел Монголии и Министерством иностранных дел Китайской Народной Республики и знакомятся со столицей Улан-Батор и местным развитием, историей, культурой и посевдневной жизни Монголии.

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