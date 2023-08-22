Посол Монголии в Гаване вручил замглавы МИД Кубы копии верительных грамот

CentralAsia (MNG) - Посол Монголии на Кубе Золжаргал Сэсээр вручил копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Кубы Элио Эдуардо Родригесу Пердомо. Об этом сообщило сегодня монгольское диппредставительство.

«21 августа 2023 года чрезвычайный и полномочный посол Монголии Золжаргал вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Кубы Элио Эдуардо Родригесу Пердомо», - говорится в сообщении.

В ходе встречи посол Золжаргал выразил желание укреплять дружественные отношения между Монголией и Кубой, которые имеют традиционные исторические отношения, и пожелал успехов на саммите Группы 77 развивающихся стран, который пройдет на Кубе в следующем месяце.

Заместитель министра Элио Родригес проинформировал о подготовке к саммиту Группы 77 развивающихся стран и отметил, что у двух стран есть потенциал для эффективного сотрудничества в сферах науки, высшего образования, экономики и торговли. Кроме того, он пожелал послу успехов в работе и выразил готовность сотрудничать при полной поддержке МИД Кубы.

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