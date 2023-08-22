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Спикер принял почетного консула Монголии в Люксембурге Филиппа Каэна

CentralAsia (MNG) -  21 августа Председатель Великого Государственного Хурала Монголии Занданшатар Гомбожав принял Почетного консула Монголии в Люксембурге Филиппа Кахена.

Два лица обсудили и обменялись мнениями в контексте укрепления отношений между двумя странами и расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Спикер парламента Занданшатар Гомбожав подчеркнул, что Европейский Союз является важным третьим соседом Монголии, объединенным с нашей страной ее ценностями демократии, прав человека, свободы и свободной рыночной экономики, и отметил, что почетный консул Филипп Каэн вносит ценный вклад в укрепление дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами.

В будущем обе стороны обогатят сотрудничество экономическим и инвестиционным содержанием, и стороны единодушно заявили, что существуют широкие возможности для сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, зеленого финансирования и углеродного рынка.

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