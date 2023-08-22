Афганцы жалуются на отсутствие работы и рост бедности при талибах

CentralAsia (CA) - Некоторые люди в Афганистане жалуются на отсутствие работы и рост бедности в стране, пишет Tolo News.

Люди призвали талибов и гуманитарные организации решить их проблемы.

Гулам Хазрат занят поиском еды для своей семьи в Кабуле. Он рассказал, что у него семья из пяти человек, и назвал проблемой «безработицу».

Хазрат сказал: «Я глава семьи из пяти человек, безработица — это проблема, это машина, на которой я работаю, много экономических проблем, я кормилец семьи, мне некому помочь, Я прихожу с утра до вечера и работаю», — сообщает Tolo News.

Абдул Гафар, житель Кабула, сказал, что молодежь должна быть обеспечена работой в Афганистане. Гафар сказал: «Мы хотим, чтобы молодежь в стране была обеспечена работой, а молодые бедняки в стране могли найти работу», - сказал он.