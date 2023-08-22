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Трамп договорился о залоге в $200 тыс. по уголовному делу о вмешательстве в выборы, - CNN

CentralAsia (CA) -  Бывшего президента США Дональда Трампа отпустят под залог в 200 тысяч долларов в рамках уголовного дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия., пишет CNN.

С учетом достигнутых договоренностей самому Трампу, вероятно, не придется присутствовать на слушаниях о мере пресечения, которые состоятся после его формального ареста. Трамп должен сдаться полиции до 25 августа.

Дело о вмешательстве в выборы — четвертый уголовный процесс против Трампа. До этого его обвиняли в фальсификации бизнес-отчетности, незаконном хранении секретных документов и попытке сохранить власть после поражения на выборах.

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