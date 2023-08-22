США призвали своих граждан немедленно покинуть Беларусь

CentralAsia (CA) - Посольство США в Беларуси призвало своих граждан немедленно покинуть эту страну.

Как сообщается на сайте посольства США в Беларуси, правительство Литвы 18 августа закрыло два пограничных перехода с Беларусью в Тверециусе/Видзы и Сумскасе/Лоша. В настоящее время открыты четыре пограничных пункта пропуска в Лаворишкес/Котлова, Медининкай/Каменный, Райгардас/Привалка и Салчининкай/Бениакони. Правительства Польши, Литвы и Латвии заявили, что возможно дальнейшее закрытие пограничных переходов с Беларусью.

Действия, которые посольство советует американцам предпринять:

Не выезжайте в Беларусь из-за продолжающегося содействия белорусских властей неспровоцированному нападению России на Украину, наращивания российских вооруженных сил в Беларуси, произвольного применения местных законов, потенциальных гражданских беспорядков, риска задержания и ограниченной способности посольства оказывать помощь гражданам США, проживающим в Беларуси или путешествие в Беларусь.

Граждане США, находящиеся в Беларуси, должны немедленно покинуть страну. Подумайте о том, чтобы вылететь через оставшиеся пункты пересечения границы с Литвой и Латвией или самолетом. Гражданам США не разрешается въезжать в Польшу по суше из Беларуси. Не ездите ни в Россию, ни в Украину.

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