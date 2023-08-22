В Роскосмосе объяснили причину крушения станции «Луна-25»

Юрий Борисов

CentralAsia (CA) - В Роскосмосе объяснили причину крушения автоматической станции «Луна-25», которая должна была совершить посадку на поверхность Луны.

Как сказал гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия-24», основной причиной крушения станции «Луна-25» стал сбой при отключении двигателя.

«Перед осуществлением корректировки аппарат провел переориентацию, и в 14:10 включились двигатели, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту. К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке.

Вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата», - рассказал он.

19 августа в соответствии с программой полёта КА «Луна-25» была предусмотрена выдача импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты.

Как пишет Роскосмос, около 14:57 мск связь с КА «Луна-25» прервалась.