Аэропорты московского авиаузла и аэропорт Жуковский работают штатно, - Росавиация

CentralAsia (CA) - Сегодня рано утром, 22 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково и Домодедово, сообщает Росавиация.

Из них 9 пассажирских рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты.

После отмены ограничений на использование воздушного пространства, в 04:30 по московскому времени (три часа разницы с бишкекским) пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения.

В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

В настоящее время аэропорты московского авиаузла и аэропорт Жуковский работают штатно, пишет Росавиация.