экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Аэропорты московского авиаузла и аэропорт Жуковский работают штатно, - Росавиация
Предыстория: Сегодня ночью в Подмосковье перехватили два беспилотника. Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково временно были закрыты

CentralAsia (CA) -  Сегодня рано утром, 22 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково и Домодедово, сообщает Росавиация.

Из них 9 пассажирских рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты.

После отмены ограничений на использование воздушного пространства, в 04:30 по московскому времени (три часа разницы с бишкекским) пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения.

В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

В настоящее время аэропорты московского авиаузла и аэропорт Жуковский работают штатно, пишет Росавиация.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com