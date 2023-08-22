В Казахстане на реке Сырдарья утонули 11 человек

- Казахстан, происшествия
- 12:31, 22 августа 2023
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CentralAsia (KZ) - Четыре семьи, 11 членов которых утонули в Сырдарье, отправились к реке на отдых после тоя, передает «Казинформ».
Как сообщалось ранее, в Туркестанской области Отырарском районе на реке Сырдария, вблизи дорожного моста утонули 11 человек. Силами МЧС извлечено из воды 8 тел (личности и возраст устанавливаются).
В настоящее время продолжается поиск 3 человек (из них 2 несовершеннолетних).
«Ситуация крайне тяжелая. Семья после тоя направилась на берег для отдыха. Все они знали, что это не место для купания. Потому что никто из них не был в купальной одежде. Сидевшая на берегу маленькая девочка поскользнулась и упала в воду. С целью ее спасти в воду прыгнули мать и отец. Предполагается, что они не смогли выбраться из-за течения. Другим членам семьи помогли соседи и родственники», – говорится в сообщении акимата Туркестанской области.
Утонувшие люди принадлежат к четырем родственным семьям.
Как могли утонуть 11 человек, на это вопрос попытался ответить министр по ЧС Сырым Шарипханов.