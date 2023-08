Шойгу и Герасимов решительно завоевали расположение Путина после мятежа Пригожина, - ISW

CentralAsia (CA) - Российские инсайдерские источники указали, что министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов, возможно, решительно завоевали расположение президента России Владимира Путина после мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня. Об этом пишет Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) по состоянию на 8:30 вечера по восточному времени 21 августа 2023 года.

Российский инсайдерский источник утверждал, что Путин отложил встречу с Алексеем Дюминым, бывшим телохранителем Путина и нынешним губернатором Тульской области, и вынудил Дюмина публично сопровождать Шойгу на недавнем форуме «Армия-2023» в Москве. Источник утверждал, что Кремль хочет изобразить Шойгу и Дюмина как имеющих позитивные отношения и оценить реакцию общественности. Однако Кремль, вероятно, стремился публично подчинить Дюмина Шойгу. Примечательно, что у Дюмина и Шойгу были напряженные отношения, и российские военные блогеры недавно предложили Дюмина в качестве замены Шойгу сразу после мятежа группы «Вагнера» 24 июня, пишет институт.

Источник, связанный с «Вагнером», утверждал, что российский Генеральный штаб теперь получил карт-бланш и вычистил всех ставленников генерала армии Сергея Суровикина, бывшего заместителя командующего театром военных действий и партнера «Вагнера», который, как сообщается, был отстранен от должности и помещен под домашний арест.

«Источник также утверждал, что неустановленные аспекты сделки Путина и Вагнера провалились по неизвестным причинам, что может свидетельствовать о возросшей благосклонности Путина к Шойгу и Герасимову, если это правда. Путин также недавно публично встретился с Герасимовым в Ростове-на-Дону впервые после восстания Вагнера, что еще раз указывает на то, что Путин полностью присоединился к Шойгу и Герасимову, несмотря на их военную неудачу и неспособность остановить восстание», - пишет ISW.

Основные выводы института:

20-21 августа украинские войска добились значительных тактических успехов в районе Роботино на западе Запорожской области и к востоку от него, продолжая контрнаступательные операции на административной границе Донецкой и Запорожской областей и на востоке Украины.

Российские военные блогеры продолжают указывать на то, что российским войскам не хватает техники и они страдают от низкого морального духа по всей линии фронта.

Министерство обороны России (МО) создает новые воинские формирования, возможно, для того, чтобы позволить более боеспособным подразделениям, которые в настоящее время обороняются в Херсонской области, передислоцироваться на более важные участки фронта.

Финансист ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, возможно, пытается восстановить «Вагнер» в Африке, и некоторые российские источники изображают эти усилия как необходимые для выживания «Вагнер».

Некоторые российские источники, вероятно, проводят информационную операцию, чтобы преувеличить степень, в которой «Вагнер» борется за выживание, возможно, в поддержку усилий Министерства обороны России по уничтожению репутации Пригожина и всей группы «Вагнера».

Российские источники делали и опровергали заявления о значительных успехах России на купянском направлении на фоне продолжающихся наступательных действий 21 августа.

Российские войска провели наступательные операции в районе Кременной, Бахмута и вдоль линии Авдеевка-Донецк и продвинулись в районе Бахмута.