Индия открыта для многих соглашений о свободной торговле, акцент делается также и на важных полезных ископаемых, - министр торговли

CentralAsia (CA) - Индия открыта для большего количества соглашений о свободной торговле, и фокус будущих соглашений будет выходить за рамки торговли, сказал министр торговли Индии Сунил Бартвал.

Описывая прогресс, достигнутый Индией в соглашениях о свободной торговле, Бартвал отметил, что многие страны обращаются к Индии с просьбой подписать соглашения о свободной торговле, и страна также рассмотрит свои стратегические потребности, прежде чем подписывать эти соглашения.

При рассмотрении соглашений о свободной торговле с точки зрения стратегических потребностей, помимо торговли, критически важные запасы полезных ископаемых с точки зрения энергетического перехода были одной из областей, которую рассматривала Индия, отметил он.

«Перу и Чили — две латиноамериканские страны, выразившие заинтересованность в подписании соглашения о свободной торговле с Индией. Бангладеш и Шри-Ланка также проявили интерес. Индия находится в процессе завершения соглашения о свободной торговле с Соединенным Королевством. Недавно Индия завершила переговоры по 19 из 26 глав и надеется завершить процесс до конца года», - сказал он.

Индия также ведет переговоры о всеобъемлющем соглашении об экономическом сотрудничестве с Австралией. В прошлом году Индия подписала соглашение об экономическом сотрудничестве между Индией и Австралией, которое вступило в силу 29 декабря 2022 года.

В прошлом году Объединенные Арабские Эмираты и Индия заключили Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA), в результате чего товарооборот между странами увеличился на 16% до $84,5 млрд в 2023 финансовом году с $72,9 млрд в 2022 финансовом году.

Кроме того, Индия проводит переговоры о соглашениях с Канадой, Европейским Союзом, а также об Индо-Тихоокеанском экономическом механизме.