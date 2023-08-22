Была операцию по задержанию наркотиков, - глава Минфина Казахстана о ситуации на границе с Кыргызстаном
- Казахстан, происшествия
- 21:20, 22 августа 2023
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CentralAsia (KZ) - Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев прокомментировал ситуацию на границе с Кыргызстаном.
«Насколько я знаю была операция по задержанию наркотических средств, поэтому идет тщательная проверка со стороны, скорей всего, погранслужбы и КНБ. Не было никаких установок относительно коммерческих грузов», - сказал Жамаубаев.
Ранее Погранслужба Кыргызстана сообщала, что 21 августа на 18:30 возле КПП «Ак-Тилек—Автодорожный» было зафиксировано скопление около 370 грузовых машин. С 9 утра до 6 вечери пропустили только три фуры.
За ночь очередь увеличилась. По состоянию на 12:00 22 августа, перед пунктом пропуска в очереди на выезд из Кыргызстана находятся около 430 машин.
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