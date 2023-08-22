Умер легендарный певец Тото Кутуньо

CentralAsia (CA) - Умер легендарный итальянский певец и композитор Тото Кутуньо после продолжительной болезни. Об этом сообщает агентство ANSA.

Ему было 80 лет.

Более десяти лет назад врачи диагностировали у Кутуньо онкологическое заболевание. Он перенес сложную операцию, а затем — длительный тяжелый курс химиотерапии.

Его настоящее имя Сальваторе. Прославился песней L'italiano. Сотрудничал с Адриано Челентано, Джо Дассеном и Далидой.

Более 50 лет выступал на сцене, и автор 280 песен, среди которых такие хиты, как Et si tu n`éxistais pas, Salut, Ciao, bambino, sorry.