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Россия и Монголия увеличивают количество взаимных рейсов

CentralAsia (MNG) -  Количество рейсов между Россией и Монголией увеличится до семи в неделю с возможностью стыковки рейсов в Китай и Европу, сообщили в Росавиации.

"Стороны договорились установить частоту полетов назначенных авиаперевозчиков по каждому маршруту на уровне семи рейсов в неделю. Для авиакомпаний сторон будут сняты ограничения по вместимости используемых типов воздушных судов", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

По соглашению российские авиакомпании смогут летать в Улан-Батор, Чойбалсан, Ульгий и Улаангом, а монгольские авиакомпании смогут летать в Москву, Екатеринбург, Иркутск, Читу, Улан-Удэ, Новосибирск и Кызыл.

Также указаны направления в других странах, куда могут летать авиаперевозчики. Для российских авиаперевозчиков это рейсы в Сеул и Пекин, а для монгольских – в Стамбул, Берлин, Франкфурт-на-Майне, Лондон, Прагу и Мюнхен. Полеты требуют одобрения авиационных властей других стран.

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