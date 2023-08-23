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Замглавы МИД принял посла Канады по случаю завершения ее дипмиссии в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Замглавы МИД Амартувшин Гомбосурэн встретился вчера, 22 августа с послом Канады в Монголии Катрин Э.Ивкофф по случаю завершения ее дипмиссии в Монголии и возвращения на родину.

Заместитель министра Амартувшин Гомбосурэн особо отметил усилия посла Кэтрин Ивкофф во время ее пребывания в Монголии и внесла ценный вклад в расширение и развитие «широкого партнерства» между Монголией и Канадой и пожелал послу больших успехов в ее будущих начинаниях.

Посол Кэтрин Ивкофф упомянула, что во время своего пребывания в Монголии она стремилась к углублению политических, оборонных, торгово-экономических, образовательных и гуманитарных отношений между двумя странами, а также к расширению сотрудничества в целях развития, и поблагодарила сотрудников Министерства иностранных дел за их поддержка и тесное сотрудничество.

Стороны обсудили о планируемых к реализации конкретных мерах и работах в сфере сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной ситуации.

Также в ходе встречи послу подарили «Алтан Гэрэгэ» МИД Монголии.

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