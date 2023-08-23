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Посол Монголии вручил верительные грамоты Cултану Брунея

CentralAsia (MNG) -  Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Государстве Бруней-Даруссалам Энхбаяр Сосорбарам вручил верительные грамоты Cултану страны Хассаналу Болкиаху. Об этом сообщило монгольское диппредставительство.

Передав cултану теплые приветствия Президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха посол Монголии выразил готовность приложить усилия для дальнейшего углубления дружественных отношений и сотрудничества между Монголией и Брунеем.

Султан Хассанал Болкиах также передал теплые приветствия Президенту Монголии и выразил удовлетворение укреплением двусторонних отношений и сотрудничества.

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