Постпред Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, награжден медалью «Найрамдал»

CentralAsia (MNG) - Винод Ахуджа, постоянный представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, награжден медалью «Найрамдал» («Дружба»).

По случаю 50-летия вступления Монголии в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций от имени Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа Постоянный представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций в Монголии Винод Ахуджу был награжден медалью «Найрамдал» («Дружба»). 21 августа, глава МИД Монголии Батцэцэг Батмөнх вручила ему эту медаль.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций сыграла значительную роль в реализации целей социально-экономического развития Монголии, и за последние 50 лет в нашей стране было реализовано более 200 проектов и программ.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения