Портовая железная дорога Шивээхурэн—Сэхэ будет введена в эксплуатацию в четвертом квартале

CentralAsia (MNG) - Строительство портовой железной дороги Шивээхурэн—Сэхэ, начатое в мае этого года, будет сдано в эксплуатацию в четвертом квартале 2023 года.

В Министерстве дорожно-транспортного развития Монголии сообщили, что с завершением строительства этой железной дороги экспорт угля из порта Шивээхурэн увеличится вдвое, и можно будет экспортировать 20-25 миллионов тонн угля в год.

В рамках возрождения портов Политики нового возрождения правительства Монголии цель состоит в том, чтобы поэтапно полностью соединить приграничные порты с железными дорогами и дорогами с твердым покрытием, повысить конкурентоспособность транспорта и логистики, улучшить поток грузов и создать базовую условия для того, чтобы стать транзитной страной в будущем.

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