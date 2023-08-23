Монголка завоевала право на участие в Олимпиаде «Париж-2024»

CentralAsia (MNG) - В городе Баку (Азербайджан) проходит Кубок мира по стрельбе. В нем принимают участие 1249 спортсменов из 101 страны, в том числе 16 стрелков из Монголии.

Мастер спорта международного класса по стрельбе из винтовки с дистанции 50 метров из трех позиций Есугэн Оюунбат заняла 11-е место набрав 587 очков. Таким образом, она завоевала первую олимпийскую путевку для сборной Монголии на Летние Олимпийские игры «Париж-2024». Об этом сообщает Mongolian Shooting Sport Federation.

Для монгольских стрелков, сообщает asiarussia.ru со ссылкой на источник, есть возможность завоевать право на участие в Олимпийских играх еще на чемпионате Азии, который пройдет в Южной Корее в октябре и на чемпионате Азии в Индонезии в январе следующего года.

Отметим, монгольская спортсменка Есугэн Оюунбат ранее принимала участие в Олимпиаде «Токио-2020».

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