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Средняя цена ОПП в Улан-Баторе снизилась на 7% по сравнению с июлем

CentralAsia (MNG) -  По состоянию на 21 августа средняя цена на основные продукты питания (ОПП) в Улан-Баторе снизилась на 6,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Национальный статистический комитет также сообщил, что она снизилась на 0,2 процента по сравнению с предыдущей неделей.

Например, цены на мясо с костями барана и говядины, лук и картофель снизились по сравнению со средней ценой предыдущей недели.

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