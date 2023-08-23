Учреждено «Международное монгольское лингвистическое общество»

CentralAsia (MNG) - 14-18 августа Монгольский государственный университет и Институт языкознания РАН совместно организовали международную научную конференцию на тему «Исторические и современные монгольские языки, диалекты, общие черты и особенности развития».

Особым событием во время конференции стало создание «Международного монгольского лингвистического общества». Также были избраны президент и почетный президент ассоциации, четыре вице-президента и 21 член совета директоров.

Институт языкознания избрал академика Төмөртогоо Дом почетным президентом, директора Института языкознания доктора, доцента Бат-Ирээдүй Жанцан — вице-президентом, академика Болд Лувсандорж — советом директоров.

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