Беспилотник попал в здание на территории «Москва-Сити»

CentralAsia (CA) - Средства ПВО сбили два беспилотника в Подмосковье и Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити. На места происшествий выехали оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.

Позднее Минобороны сообщило о трех беспилотниках, которые участвовали в атаке. Еще один сбили в Химкинском районе.

В экстренных службах ТАСС сообщили, что здание в «Сити» получило незначительные повреждения. Собянин сообщил, что в двух расположенных рядом пятиэтажках были выбиты стекла.

В Химках, в квартале Старбеево, упали обломки дрона, указывали Mash и Baza, одно здание получило повреждения.

На фоне атаки в столичных аэропортах приостановили вылет и прием рейсов. Рейсы в них задерживаются.