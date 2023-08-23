В России нашелся главком ВКС С.Суровикин – его уволили

CentralAsia (CA) - «Генерал армии Сергей Суровикин освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу и находится в распоряжении», рассказал РБК источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил источник, осведомленный о кадровом решении в Минобороны.

«В настоящее время он в краткосрочном отпуске», — уточнил один из источников.

Ранее о снятии Суровикина с поста главкома ВКС сообщал бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан Минюстом иноагентом). По словам одного из собеседников РБК, после снятия с поста командующего Воздушно-космическими силами Суровикин перестал быть заместителем командующего операцией на Украине.

8 октября 2022 года Суровикин был назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин весной 2023 года неоднократно критиковал Минобороны и жаловался на «снарядный голод». При этом он хвалил Суровикина и говорил, что, когда тот был главой объединенной группировки, проблем с боеприпасами не было.

Суровикин не появлялся в публичном пространстве с 24 июня.

После мятежа Пригожина 23-24 июня, СМИ писали, что он арестован.