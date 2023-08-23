В Мургабском районе таджикские власти переименовали 1005 географических названий, а также браузер Mozilla Firefox

Мургабский район Таджикистана // Фото из архива Turmush

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане Правительство Таджикистана утвердило переименование около 3,5 тыс. географических объектов на территории страны: они теперь все приобрели таджикские названия.

Чемпионом по переименованию местностей стал Мургабский район ГБАО, на территории которого переназваны на таджикский лад 1005 географических названий. Об этом сообщает Азия-Плюс.

Согласно приложению к постановлению, 165 ледников Таджикистана теперь будут называться по-другому. Из них 83 расположены на территории Мургабского района, 27 - в Лахшском и 20 - в Ванджском районах.

Постановлением были утверждены новые названия более 900 рек Таджикистана, которые раньше назывались либо по-кыргызски, либо по-узбекски. А также были заменены искаженные таджикские названия всех водных артерий Таджикистана.

Более 80 хребтов, 129 горных систем, 415 отельных гор и 237 горных перевалов поменяли название на национальный лад.

В начале августа представители Комитета по языку и терминологии Таджикистана сообщали, что название Мургабского района неверное, взамен предложили историческое название Маргоб или Маргеб.

С 14 октября 1924 года до 2 января 1925 года территория Мургабского района входила в состав Кара-Кыргызской АО. 95% населения района составляют кыргызы, остальные – памирские народы, не говорящие на фарси.

Историческое название региона – Куш-Суу.

Комитет по языку и терминологии при правительстве Таджикистана также перевел на таджикский язык браузер Mozilla FireFoх. По словам председателя Комитета Олимджона Мухаммаджонзода, специалисты по программированию комитета более 2 лет трудились над разработкой программы настройки Mozilla Firefox.

Правда, он не сообщил, как теперь на таджикском звучит Mozilla Firefox.

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