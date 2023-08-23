Российский пенсионер купил двух граждан Узбекистана за 200 долларов

CentralAsia (UZ) - 71-летний житель России в конце 2022 года купил себе двух работников, граждан Узбекистана, за 200 долларов, чтобы те работали у него на даче, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на российские СМИ.

В рабство попали 31-летний мужчина и 27-летняя женщина, которые нелегально жили в России. Около полугода рабы трудились в саду, пока не пришла полиция.

Пенсионера-рабовладельца задержали и возбудили уголовное дело по статьям «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением» и «Организация незаконной миграции», он сейчас находится в СИЗО. Неизвестных продавцов уже ищут.