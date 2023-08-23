АИ нет: в регионах России заявляют о нехватке топлива на АЗС, - «Известия»

// Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

CentralAsia (CA) - Всё больше регионов России стали сообщать о нехватке топлива на АЗС. На ряде заправок исчезают некоторые виды бензина и дизель. Вслед за Астраханской, Волгоградской областями и Калмыкией сигналы приходят из Саратовской, Рязанской и Новосибирской областей, а также Крыма, выяснили «Известия». Письма в Минсельхоз уже подготовили власти Ростовской и Рязанской областей, а в Минэнерго — власти Хабаровского края. В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что обратились в Минэнерго и Минтранс по вопросам роста цен на дизтопливо и перебоев с его поставками. В ведомстве отметили, что доступность топлива имеет существенное значение для аграриев в период проведения сезонных полевых работ. Происходящее в отрасли связывают с увеличением сроков доставки нефтепродуктов по железным дорогам на фоне их перегрузки, сезонным спросом и ремонтами НПЗ. В чем еще причины и как решить топливные проблемы — разбирались «Известия».

Субъектная оценка

Регионы России столкнулись с дефицитом топлива — на заправках исчезает бензин, аграрные регионы страдают от нехватки и подорожания дизеля, рассказали «Известиям» представители топливного бизнеса.

По словам генерального директора ООО «Мосрегионгаз» (сеть, работающая в Крыму) Германа Колотова, нехватка топлива на заправках в Крыму, Краснодарском крае и других южных регионах образовалась из-за нарушений срока доставки грузов по железным дорогам в адрес грузополучателей.

— В прошлом месяце не хватало АИ-95, теперь на некоторых заправках нет АИ-92 и дизеля. Это связано с задержками доставки по железной дороге — поезда из Центральной России с нефтепродуктами идут на несколько недель дольше обычных сроков, из-за чего в моменте образуется дефицит, — сказал представитель бизнеса.

Отсутствие в продаже дизеля на заправках в южных регионах подтвердил «Известиям» президент крупной ассоциации грузоперевозчиков «Грузавтотранса» Владимир Матягин. Он отметил, что там на отдельных АЗС клиентам специально говорят, что колонка с таким топливом сломана.

Проблему с исчезновением бензина на некоторых заправках своих регионов подтвердили «Известиям» управляющий партнер сети АЗС в Саратовской области GP Vympel Екатерина Савкина, руководитель отделения Российского топливного союза (РТС) в Новосибирской области Сергей Лацких, а также участники топливного рынка в Рязанской области.

— Сейчас работаем на низких остатках, практически с колес по всем видам топлив. На отдельных АЗС региона нет АИ-92, АИ-95 и дизеля, — сказала Екатерина Савкина.

Как писали «Известия», в конце июля сроки перевозки топлива по железной дороге в России увеличились в два раза по сравнению с прошлым годом. В отрасли тогда пояснили, что пути РЖД оказались перегружены из-за необходимости переориентации экспорта угля с западных направлений на восток. Причиной стали изменившиеся экономические условия — в свете антироссийских санкций пришлось перестраивать свои логистические цепочки, а также загруженность из-за туристического сезонного спроса. По данным РТС, примерно треть всего товарного бензина находится в пути. В самой компании же тогда отмечали, что находятся в постоянном контакте с грузоотправителями и доносят до них необходимую информацию о всех возможностях и проблемах. Увеличение сроков доставки там также связывают с ростом средней дальности перевозок, а также с простоями, не зависящими от РЖД.

Впрочем, помимо задержек перевозок по железным дорогам, влияют на ситуацию и ремонты НПЗ, отметил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

19 августа о нехватке бензина на заправках в Волгоградской области сообщили в региональном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК. Там пояснили, что проблема возникла из-за ремонта на Астраханском газоперерабатывающем комплексе. С недостатком бензина на АЗС столкнулись и жители Астраханской области. Перебои с топливом возникли на 22 заправочных станциях, принадлежащих группе компаний «Газпром», писали СМИ. Как заявлял на брифинге 9 августа министр промышленности, торговли и энергетики региона Илья Волынский, Астраханский газоперерабатывающий комплекс к концу месяца возобновит снабжение заправочной сети в полном объеме.

Сигналы роста

В регионах сегодня обеспокоены не только проблемой просрочек поставок топлива, но и увеличением его стоимости, отметил Дмитрий Гусев. Так, Минсельхоз Оренбургской области обратился в ФАС из-за резкого роста цен на дизтопливо. За последнюю неделю во многих регионах зафиксированы сигналы о росте цен на дизельное топливо, а также о проблемах его наличия на заправках, сообщил заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин на онлайн-совещании с субъектами РФ 21 августа.

По словам гендиректора компании «АгроГард» Павла Царева, кроме увеличения цен ГСМ (в ЮФО, по его словам, с мая цены выросли на 25%) также наблюдаются проблемы с доставкой на предприятия Краснодарского края.

— Сейчас в Краснодарском крае отмечается дефицит топлива, поэтому его везут из прилегающих регионов — Воронежской, Липецкой, Тамбовской областей, — сообщил он.

По словам источника «Известий» в отрасли, проработкой топливного вопроса уже занялись в региональных министерствах сельского хозяйства Ростовской и Рязанской областей, а власти Хабаровского края пожаловались на рост цен топлива в Минэнерго.

В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что направили обращение в Минэнерго и Минтранс по вопросам роста цен на дизельное топливо и перебоев с его поставками.

— Доступность топлива имеет существенное значение для аграриев в период проведения сезонных полевых работ, — заявили в ведомстве.

Там также отметили, что 17 августа на площадке Минэнерго с участием Минсельхоза и топливных компаний было проведено совещание по стабилизации цен на ГСМ, особенно в важных аграрных регионах. По его результатам топливным компаниям рекомендовано принять комплекс мер по сдерживанию цен на ГСМ.

В Минэнерго «Известиям» сказали, что сложности с ритмичностью поставок возникли на фоне высокой загруженности железной дороги в южном направлении в туристический сезон.

— Были достигнуты договоренности с ОАО «РЖД» и нефтяными компаниями по точечному решению проблемных вопросов, исходя из безусловного приоритета снабжения топливом аграриев в период уборки урожая и сева озимых зерновых культур, — сказали в ведомстве.

Помимо общих мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, предпринимаемых нефтяными компаниями и регуляторами, Минэнерго также рекомендовало нефтяным компаниям изыскать возможности по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны, добавили в министерстве.

«Известия» направили запросы в ФАС, а также в региональные администрации и нефтяные компании.

— На рынке действительно наблюдается рост цены дизельного топлива. Если такая тенденция сохранится, это может повлиять на себестоимость отдельных категорий сельскохозяйственной продукции, доля расходов на логистику в которых высока, — сказал «Известиям» зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

То, что в регионах происходит рост розничных цен, предсказуемо на фоне рекордного подорожания топлива в опте, отметил Дмитрий Гусев.

Оптовая цена бензина в России летом неоднократно била рекорды, а рост розничной превысил темпы инфляции, писали «Известия». 21 августа АИ-92 стоил около 62,1 тыс. рублей за тонну, АИ-95 — 70,2 тыс., дизель — 66,6 тыс., следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Средние розничные цены на бензин за период с 8 по 14 августа выросли на 29 копеек — до 53,98 рубля за литр, сообщал Росстат.

— Такая ситуация может быть обусловлена рядом причин. Во-первых, в настоящее время высокий спрос на топливо, что обусловлено летним сезоном. Во-вторых, возможно, повлияли ремонты на некоторых нефтеперерабатывающих предприятиях, что сказалось на предложении топлива на рынке. В-третьих, не исключено, что есть проблемы в перевозках топлива, его недостаточно быстро доставляют от производителей, что не позволяет оперативно удовлетворять спрос, — полагает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Привязка российских цен на топливо через демпфер к иностранным рынкам также играет свою роль — чем слабее рубль, тем более выгодно поставлять на экспорт, отметил Дмитрий Гусев.

Как писали «Известия», механизм демпфера был приведен правительством в действие в 2019 году для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке. Согласно его условиям, при высоких экспортных ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, при низких платят в бюджет. В формуле демпфера заложена индикативная цена на бензин и дизтопливо — оптовая цена, которую устанавливает правительство, от нее зависит уровень компенсации нефтяникам. В июне в Минфине сообщили, что выплаты нефтекомпаниям по демпферу с 1 сентября сократятся вдвое (на 50 млрд рублей в месяц).

— В первую очередь на текущую ситуацию повлияло сокращение демпферных выплат и ожидание их снижения вдвое с сентября текущего года, так как НПЗ сразу стали закладывать их в отпускные оптовые цены, не дожидаясь сокращений. А падение стоимости российского рубля делает экспорт нефтепродуктов еще выгоднее, чем их продажи на внутренний рынок, поэтому нефтяники стараются увеличить экспортные поставки, что также формирует дефицит на внутреннем рынке, — считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Решить ситуацию могло бы ограничение объемов экспорта нефтепродуктов и увеличение объемов обязательной продажи топлива на бирже, заключил эксперт.

Ранее в Госдуме уже выступили за повышение экспортной пошлины на нефть как одной из мер сдерживания роста цен на топливо в России и насыщения внутреннего рынка, писали «Известия».