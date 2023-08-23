Эрдоган заявил о переселении жителей 1,5 млн квартир в Стамбуле в сейсмостойкое жилье

CentralAsia (CA) - Власти Турции планируют переселить жителей порядка 1,5 млн квартир в Стамбуле в сейсмостойкое жилье, сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, пишет ТАСС.

«Мы отводим отдельное место Стамбулу и району Мраморного моря в наших работах по превращению Турции в сейсмостойкую страну. Применительно к Стамбулу сейчас мы планируем переселение в сейсмостойкое жилье жителей порядка 1,5 млн квартир. Терять время нельзя», - сказал Эрдоган.

Власти также намерены построить город-спутник на 500 тыс. человек по обе стороны планируемого искусственного судоходного канала «Стамбул».

Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мехмет Ожасеки заявлял, что в Стамбуле 6 млн домов, в случае землетрясения может разрушиться каждый десятый из них.

6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции и севере Сирии произошли мощные землетрясения магнитудой 7,8 и 7,5 балла, повлекшие гибель почти 60 тысяч человек в обеих странах.

В Турции масштабы разрушений активизировали дискуссию о градостроительных нормах и ответственности застройщиков, после стихийного бедствия начались аресты представителей строительного бизнеса. По состоянию на середину июля под арестом оказались 350 человек.

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