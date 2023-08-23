The New Yorker рассказал о разговоре Маска с Путиным

CentralAsia (CA) - Самый богатый человек планеты и главный американский бизнесмен Илон Маск становится незаменим для безопасности и благополучия США, что все больше беспокоит Белый дом и Пентагон, пишет Би-би-си, приводя обширный материал под названием «Теневое правление Илона Маска» американского журнала New Yorker.

За год работы над статьей журналист Ронан Фэрроу узнал, что Маск говорил с Владимиром Путиным уже после вторжения в Украину, которую Маск обеспечил спутниковой связью Starlink, и как Пентагон оказался зависим от воли одного частного лица, пусть и доброй, по заверению десятков людей, с которыми поговорил Фэрроу.

И не только Пентагон.

«За последние 20 лет деградации инфраструктуры и доверия к институтам Маск сделал бизнес в стратегических областях, в которых государство давно все приватизировало и удалилось. Американские власти вынуждены полагаться на Маска, но пока не знают, как реагировать на его капризы, склонность к риску и конфликту», — говорится в статье New Yorker.

«Нынешние и бывшие чиновники НАСА, Минобороны, Минтранса, Федерального авиационного управления и Управления по охране труда рассказали мне, что от влияния Маска теперь никуда не деться, а некоторые и вовсе признались, что воспринимают его как негласного представителя власти», — пишет Фэрроу.

Американские издания не первый раз называют растущее влияние Маска головной болью администрации Джо Байдена. Репортеры Bloomberg в большом материале «Как глобальная империя Илона Маска превратила его в острую проблему для Вашингтона» писали недавно, что статус Маска приближается к президентскому.

«Некоторые высокопоставленные чиновники в администрации Байдена опасаются, что благодаря своей бизнес-империи, несметному богатству и политическим связям Маск практически неприкосновенен. Он в одностороннем порядке решает, например, где и как Украина может использовать Starlink — это полномочия уровня президента, а не подрядчика Пентагона», — пишет Bloomberg.

Маск не гнушается пользоваться властью, данной ему миллиардами. И далеко не для продвижения позиции США.

«Вразрез с линией американской внешней политики Маск выступал и с пророссийским планом завершения войны в Украине, и с идеями объединения Тайваня с Китаем, которым аплодировали в Пекине», — пишет Bloomberg.

У соперников США теоретически есть возможности влиять на Маска через его бизнес-империю.

Более половины машин принадлежащей Маску Tesla собирается в Китае. Деньги на покупку Twitter (теперь X) он собирал на Ближнем Востоке.

Еще одно стратегическое для США предприятие Маска — космическая компания SpaceX. Маск признавал, что обсуждал космос с Путиным примерно за год до войны. И отрицал, что разговаривал с ним после начала полномасштабного вторжения.

New Yorker утверждает, что разговор все же имел место — в октябре 2022 года. Об этом журналу рассказал Колин Каль, занимавший в то время пост замминистра обороны США.

Каль звонил Маску, чтобы обсудить с ним ситуацию с предоставлением услуг Starlink для украинской армии.

«По телефону Маск сказал, что смотрит в ноутбук и видит «весь ход войны» на карте активности Starlink. «А через три минуты он сказал: «Ну, мы замечательно поговорили с Путиным», — передает слова Каля автор статьи Ронан Фэрроу.

«И тут мы все подумали: Так-так, вот это неприятно», — добавил собеседник New Yorker.