Космос стал местом потенциального конфликта, - мнение на «Вашингтон пост»

CentralAsia (CA) - Журналсит The Washington Post Дэвид Игнатиус, который ведет колонку по международным делам, написал мнение о противостоянии в космосе под названием «Космические силы США должны стать больше».

Приводим перевод этой статьи:

Генерал Ченс Зальцман говорит, что быть командующим Космическими силами США — это все равно, что «прыгнуть на карусель, которая вращается очень быстро». Его службе меньше четырех лет, он еще ребенок, но он должен готовиться к борьбе с Китаем в том, что может стать решающей зоной боевых действий в будущем.

В 2019 году Космические силы пережили болезненное рождение. Их защитником был президент Дональд Трамп, что гарантировало разногласия. Военное руководство поначалу выступало против его создания, а разведывательное сообщество ревностно защищало собственные космические агентства. Но «Стражи», как называют членов новой службы, сумели встать и начать эффективно играть в силовую игру Пентагона.

Зальцман признался в интервью, что у Космических сил возникли «болезни роста». По словам его сотрудников, эта служба крошечная: в нее входят менее 13 000 офицеров, рядовых и гражданских лиц (в Корпусе морской пехоты, например, насчитывается около 177 000 действующих военнослужащих.) Космическим силам не хватает командных должностей, чтобы конкурировать с другими службами, не говоря уже о людях, которые могли бы их заполнить. И в отличие от других служб, ее миссия настолько секретна, что общественность мало знает о том, чем она занимается.

«Они чертовски малы», — говорит Джон Хамре, глава Центра стратегических и международных исследований и влиятельный сторонник создания подобных вооруженных сил. Он утверждает, что для решения предстоящих огромных задач Космическим силам необходимо будет построить более крупную экосистему для развития персонала, вооружения и стратегического веса.

Зальцман согласился, что ресурсы исчерпаны. «Мы сильно недопредставлены» на ключевых заседаниях Пентагона, говорит он, а другие службы иногда превосходят Космические силы в соотношении 10 к 1 в подготовке персонала. «Количество — это своего рода качество», — сказал он. «Если это означает, что нам нужно стать больше, то я согласен».

Зальцман только что приступил к реализации некоторых важных нововведений, которые расширят возможности вооруженных сил. В этом месяце на базе космических сил Петерсон в Колорадо была запущена новая группа наведения, известная как 75-я эскадрилья разведки, наблюдения и разведки, с жуткой эмблемой в виде головы скелета.

«Нам нужно проводить разведку для космоса», — объяснил Зальцман. Его новое подразделение будет использовать наземные и космические датчики для оценки возможностей, намерений и маневренности спутников потенциального противника. «В конечном счете… мы говорим о целях — каковы цели, которых нам придется достичь», — сказал он, добавив: «Вы должны знать, что вы делаете, чтобы заглушить спутник или создать разрушительный эффект».

По словам Зальцмана, космическая оборона отчасти зависит от устойчивости. Соединенные Штаты сейчас уязвимы, потому что слишком большая часть их разведывательных и коммуникационных возможностей размещена на нескольких спутниках, которые неизбежно называют «изысканными» платформами, но которые также являются легкими целями.

Зальцман сказал, что уязвимость начинает меняться благодаря новой программе под названием «Пространственная космическая архитектура боевых истребителей». Созвездие спутников на низкой околоземной орбите создаст в космосе ячеистую сеть для связи и других целей. Первые 10 спутников были запущены в апреле, еще 18 планируется запустить к концу года, а в следующем году — еще 160. Сеть может вырасти до 1000 спутников.

В этом распространении низкоорбитальных аппаратов Космические силы следуют за революцией в области малых спутников, начатой Starlink, запущенным SpaceX Илона Маска. Распространение массива «представляет собой гораздо более сложную проблему», - говорит Зальцман. «На самом деле мы наблюдаем последствия этого в Украине с помощью Starlink. Русские пытаются это подавить, но безуспешно».

Миссия Зальцмана осложняется тем фактом, что в космосе очень много других правительственных игроков. Что касается разведки, Национальное разведывательное управление управляет спутниками наблюдения, а Национальное агентство геопространственной разведки курирует картографирование, определение целей и другой тактический сбор. Помимо Космических сил, у вооруженных сил есть объединенное космическое командование США, а у ВВС и других служб также есть свои собственные космические подразделения. Потенциально это смесь пересекающихся миссий.

Интересно, что Китай пошел в другом направлении — в сторону консолидации высокотехнологичных военных активов. Силы стратегической поддержки Пекина, созданные в конце 2015 года, представляют собой гибрид Народно-освободительной армии, который сочетает в себе кибер-, космическую и электронную войну, а также психологические операции. Это универсальный вариант для передовой информационной войны.

Теоретически Космические силы должны обеспечить лучшую координацию усилий США. Зальцман теперь может обсуждать космические приоритеты в «танке» Пентагона с другими военными начальниками штабов. В объединенном штабе есть группа по пространственной интеграции и совместная комиссия, которая контролирует потребности различных служб в пространстве. Но ничего из этого не сработает, если Космические силы не будут достаточно большими, чтобы удерживать свое место за столом переговоров и вести военные игры и стратегическое планирование.

Любой, кто сомневается в том, что наступила эпоха соперничества великих держав между Соединенными Штатами и Китаем, должен посмотреть на то, что происходит в космосе. И, честно говоря, Америка опоздала в эту гонку. Зальцман напомнил, что совсем недавно, в 2015 году, в Пентагоне обсуждался вопрос о том, «можно ли высшему генералу ВВС сказать «космос» и «боевые действия» в одном предложении».

Космос сегодня неизбежно является областью потенциального конфликта. Миссия, как прямо сказал Зальцман, заключается в «космическом превосходстве: защитите наших, лишите их». У нас есть Космические силы, и им необходимо стать больше и влиятельнее, чтобы выполнять свою работу.