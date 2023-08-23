Российские войска продолжали использовать понтонные мосты на границе между Южной Украиной и Крымом, - Минобороны Великобритании

// Минобороны России.

CentralAsia (CA) - На середину августа 2023 года российские войска продолжали использовать понтонные мосты в пунктах пропуска «Чонгар» и «Геническ» на границе между Южной Украиной и оккупированным Крымом. Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании о ситуации в Украине по состоянию на 23 августа 2023 года.

Оба постоянных моста получили повреждения в результате точечных ударов украинских войск в начале августа 2023 года.

«Понтонные мосты вряд ли смогут в полной мере выдержать поток тяжелой техники, доставляющей боеприпасы и вооружение на фронт.

Возникающие в результате узкие места означают, что российские войска частично зависят от длительного обхода через Армянск, северный Крым. Это создает дополнительные трения в логистической сети России на юге», - пишет Минобороны Соединенного Королевства.

Понтонный мост — мост, имеющий плавучие опоры-понтоны.