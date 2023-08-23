Изменение климата более чем вдвое увеличило вероятность экстремальных пожаров в Канаде, из-за которых сгорело 14 млн га земли

Келоуна // Gord. E.Nichols

CentralAsia (CA) - В мае и июне 2023 года в Канаде наблюдались исключительно экстремальные погодные условия, приведшие к обширным лесным пожарам, в результате которых сгорело 14 млн га.

Хотя в среднем лесные пожары ежегодно сжигают в Канаде около 2,5 млн га.

Как пишет World Weather Attribution, экстремальные условия, связанные с лесными пожарами в Канаде, были вызваны интенсивными, пространственно обширными и устойчивыми погодными условиями, способствующими возникновению пожаров, известными как пожарная погода, которая наблюдается с начала мая по всей стране. Канада пережила самый теплый период с мая по июнь с 1940 года, с огромным отрывом побив предыдущий рекорд, установленный в 1998 году (0,8°C). В национальном масштабе относительная влажность воздуха также была очень низкой. Теплые и сухие условия вкупе с постоянными юго-восточными ветрами способствовали обширному распространению пожаров в Альберте, Британской Колумбии, центральном Саскачеване и юго-западных частях Северо-Западных территорий.

По меньшей мере 17 человек погибли непосредственно в результате пожаров, более 150 тыс. человек были эвакуированы, и по меньшей мере 200 строений, включая жилые дома, были повреждены в результате пожаров (AP News, 2023). Лесные пожары в Канаде серьезно повлияли на качество воздуха на местном уровне в Канаде и в соседних Соединенных Штатах: значения индекса качества воздуха (AQI) часто превышают безопасные уровни на среднем западе и северо-востоке США, а в некоторых случаях приближаются к рекордным уровням (например, 7 июня AQI достиг 341 в Нью-Йорке, что считается опасным для окружающей среды). все жители) (CNBC, 2023). Аналогичным образом, в южном Онтарио, включая города Оттава и Торонто, качество воздуха достигло уровня «очень высокого риска», что вынудило чиновников отменить публичные мероприятия и сократить часы работы общественных служб на открытом воздухе. Школы оставались закрытыми в течение нескольких дней во многих штатах, включая Новую Шотландию, Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут.

Основные выводы

Пожароопасная погода является одним из важных условий, приводящих к лесным пожарам, хотя изменения в растительности (топливо для лесных пожаров), факторы воспламенения и стратегии борьбы с пожарами также способствуют повышению риска возникновения лесных пожаров в будущем.

В современном климате интенсивная пожароопасная погода, подобная той, что наблюдалась в мае-июле 2023 года, является умеренно экстремальным явлением, которое, как ожидается, будет происходить раз в 20-25 лет. Это означает, что в любой данный год такое событие ожидается с вероятностью 4-5%.

Изменение климата сделало совокупную интенсивность пожароопасного сезона 2023 года в Квебеке до конца июля примерно на 50% более интенсивной, а вероятность возникновения сезонов такой интенсивности по меньшей мере в семь раз выше. Пиковая пожароопасная погода (FWI7x), подобная той, что наблюдалась в этом году, по меньшей мере в два раза более вероятна, а интенсивность возросла примерно на 20% из-за антропогенного изменения климата.

Наблюдаемые изменения, как правило, больше, чем в моделях.

Как и ожидалось, вероятность и интенсивность, по прогнозам, еще больше возрастут в мире, где потеплеет на 2°C.

Изменения погодных условий, связанных с пожарами, связаны с повышением температуры и снижением влажности, оба из которых вызваны антропогенным потеплением; в 2023 году этот эффект усугубился необычно низким количеством осадков.

Масштабы, размах и местоположение сопутствующих лесных пожаров создавали серьезные проблемы для управления лесными пожарами, которые в основном были сосредоточены на реагировании на стихийные бедствия и сдерживании лесных пожаров, чтобы ограничить воздействие на жизни людей и инфраструктуру.

Лесные пожары оказали непропорционально сильное воздействие на коренные народы, пришлые и другие отдаленные общины, которые были особенно уязвимы из-за отсутствия услуг и препятствий для принятия ответных мер.

Последствия лесных пожаров распространились далеко за пределы сгоревших районов с перемещением последствий из-за загрязнения воздуха, угрожающего здоровью, мобильности и экономической деятельности людей по всей Северной Америке.

По мере увеличения погодных рисков, связанных с пожарами, потребуются изменения в стратегиях борьбы с пожарами и увеличение ресурсов для решения возросших задач.