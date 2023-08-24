В афганском городе Герат производственная деятельность упала на 70% из-за нехватки электроэнергии

CentralAsia (CA) - Возглавляемая талибами Палата промышленности и шахт Герата заявила, что в ее промышленном городе наблюдается 70-процентный спад производственной деятельности, сообщает афганская компания Khaama Press. Спад производственной деятельности произошел из-за острой нехватки электроэнергии, что привело к потере тысяч рабочих мест для местного населения.

По словам официальных лиц, значительная часть города Герат, охватывающая его промышленный центр, зависит от импорта электроэнергии из Ирана. Однако за последнюю неделю объем импорта энергии из Ирана сократился на 70%. Это снижение притока импортируемой электроэнергии вызвало опасения относительно стабильности электроснабжения Герата и его потенциального воздействия на различные сектора, включая промышленный сектор, который в значительной степени зависит от постоянного и обильного источника энергии.

Хамидулла Хадим, глава возглавляемой талибами Палаты промышленности и шахт в Герате, сказал: «Промышленный город Герат имеет 30 мегаватт электроэнергии, из которых около 70 мегаватт электроэнергии были отключены от подстанции промышленного города Герата Исламской Республикой Иран. И эта проблема сохраняется все время».

Хадим подчеркнул, что они провели несколько дискуссий по этому вопросу с официальными лицами, возглавляемыми талибами. Однако никаких конкретных действий по решению проблемы предпринято не было. Тем временем владельцы фабрик и жители Герата выразили обеспокоенность по поводу неадекватности притока электроэнергии из Ирана.

Ситуация вызвала обеспокоенность у местных жителей из-за постоянных перебоев в подаче электроэнергии, затрагивающих различные сектора и аспекты повседневной жизни. Между тем, Нисар Ахмад Элиас, представитель назначенного талибами губернатора Герата, заявил, что местная администрация активно прилагает усилия для решения этой проблемы, согласно сообщению. Элиас сказал, что администрация стремится найти решение проблемы.