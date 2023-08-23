Путин по видеосвязи выступил на саммите БРИКС. Он не поехал в ЮАР после ордера Международного суда в Гааге

// Пресс-служба Кремля

CentralAsia (CA) - 23 августа президент ЮАР Сирил Рамафоза, президент России Владимир Путин (в видеоформате), президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин провели заседание в расширенном составе.

Как пишет пресс-служба Кремля, тема встречи — «БРИКС и Африка: партнёрство в интересах совместного ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности».

«Главное – мы все единодушно выступаем в пользу формирования многополярного миропорядка, по-настоящему справедливого и основанного на международном праве при соблюдении ключевых принципов Устава ООН, включая суверенное право и уважение права каждого народа на собственную модель развития. Мы против какой бы то ни было гегемонии, пропагандируемой некоторыми странами своей исключительности и основанной на этом постулате новой политики – политики продолжающегося неоколониализма.

Я хочу отметить, что именно стремление сохранить свою гегемонию в мире, стремление некоторых стран сохранить эту гегемонию и привело к тяжелому кризису на Украине. Сначала с помощью западных стран был совершен антиконституционный государственный переворот в этой стране, а затем против тех людей, которые не согласились с этим госпереворотом, была развязана война, война жестокая, война на истребление – в течение восьми лет.

Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции, за свой язык, за свое будущее. Наши действия на Украине продиктованы только одним – положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих на Донбассе.

Мы благодарны нашим коллегам по БРИКС, которые принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться справедливого урегулирования мирными средствами.

Уважаемые коллеги, главное, что все мы единодушно выступаем в пользу многополярного миропорядка, по-настоящему справедливого и основанного на международном праве», - выступил Путин.

Как ранее сообщалось, Международный уголовный суд выдал ордер на арест В.Путина по обвинению в депортации украинских детей. Поэтому поездка Путина была отложена.