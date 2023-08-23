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ФСБ: Предотвращена попытка проникновения диверсантов из Украины в Брянскую область

CentralAsia (CA) -  22 августа 2023 года в Климовском районе Брянской области российскими пограничниками своевременно выявлена и пресечена попытка проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом 23 августа пишет Федеральная служба безопасности РФ.

Совместно с силами Министерства обороны РФ по вооруженному формированию нанесен массированный артиллерийский удар, пишет ФСБ.

Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено, говорится в сообщении.

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