ФСБ: Предотвращена попытка проникновения диверсантов из Украины в Брянскую область

CentralAsia (CA) - 22 августа 2023 года в Климовском районе Брянской области российскими пограничниками своевременно выявлена и пресечена попытка проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом 23 августа пишет Федеральная служба безопасности РФ.

Совместно с силами Министерства обороны РФ по вооруженному формированию нанесен массированный артиллерийский удар, пишет ФСБ.

Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено, говорится в сообщении.