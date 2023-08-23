экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
ГУР показало видео уничтожения российского ЗРК С-400 в Крыму
// ГУР

CentralAsia (CA) -  23 августа 2023 года около 10:00 вблизи села Еленовка на мысе Тарханкут в Крыму произошел взрыв, уничтоживший российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 «Триумф». Об этом пишет Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В результате взрыва полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав, говорится в сообщении.

Учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении России, это ― болезненный удар по российской системе ПВО, что окажет серьезное влияние на дальнейшие события в Крыму, считают в ведомстве.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com