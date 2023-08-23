ГУР показало видео уничтожения российского ЗРК С-400 в Крыму

// ГУР

CentralAsia (CA) - 23 августа 2023 года около 10:00 вблизи села Еленовка на мысе Тарханкут в Крыму произошел взрыв, уничтоживший российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 «Триумф». Об этом пишет Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В результате взрыва полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав, говорится в сообщении.

Учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении России, это ― болезненный удар по российской системе ПВО, что окажет серьезное влияние на дальнейшие события в Крыму, считают в ведомстве.