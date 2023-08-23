ПВО перехватила реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, - Минобороны России

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CentralAsia (CA) - Средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, сообщает Министерство обороны России в сводке на 23 августа.

Кроме того, уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шипиловка, Приволье, Макеевка ЛНР, Берестовое, Курдюмовка ДНР, Чистополье, Любимовка, Мирное и Инженерное Запорожской области.

Также оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Росси нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 143-х районах. Кроме того, в районе города Запорожье уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. В районах населенных пунктов Серебрянка и Дроновка Донецкой Народной Республики поражены два пункта управления 67-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.