На саммите БРИКС в ЮАР служба безопасности скрутила помощника Си Цзиньпина. Видео

Си Цзиньпин

CentralAsia (CA) - На саммите БРИКС в ЮАР служба безопасности скрутила помощника Си Цзиньпина, передает «Политика страны».

Судя по видео, китайский чиновник отстал от Си и, пытаясь его догнать в зале заседаний, вызвал подозрение у охранников.

Они его задержали и закрыли двери от камер и глаз собравшихся.

Сам Си пропустил церемонию открытия саммита. Его заявление зачитал министр торговли Китая.