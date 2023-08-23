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На саммите БРИКС в ЮАР служба безопасности скрутила помощника Си Цзиньпина. Видео
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин

CentralAsia (CA) -  На саммите БРИКС в ЮАР служба безопасности скрутила помощника Си Цзиньпина, передает «Политика страны».

Судя по видео, китайский чиновник отстал от Си и, пытаясь его догнать в зале заседаний, вызвал подозрение у охранников.

Они его задержали и закрыли двери от камер и глаз собравшихся.

Сам Си пропустил церемонию открытия саммита. Его заявление зачитал министр торговли Китая.

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