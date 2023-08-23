На саммите БРИКС в ЮАР служба безопасности скрутила помощника Си Цзиньпина. Видео
- Азия и мир, политика
- 22:58, 23 августа 2023
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Си Цзиньпин
CentralAsia (CA) - На саммите БРИКС в ЮАР служба безопасности скрутила помощника Си Цзиньпина, передает «Политика страны».
Судя по видео, китайский чиновник отстал от Си и, пытаясь его догнать в зале заседаний, вызвал подозрение у охранников.
Они его задержали и закрыли двери от камер и глаз собравшихся.
Сам Си пропустил церемонию открытия саммита. Его заявление зачитал министр торговли Китая.
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