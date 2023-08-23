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В Тверской области разбился бизнес-джет Embraer, в списке пассажиров значился Евгений Пригожин

CentralAsia (CA) -  Под селом Куженкино Бологовского района Тверской области разбился самолет, сообщает телеграм-канал «112».

По его данным, речь идет о военном самолете. «База» утверждает, что разбился бизнес-джет Embraer.

В МЧС РФ сообщили, что при крушении частного самолета в Тверской области погибли 10 человек, из них трое — члены экипажа. Разбившийся бизнес-джет следовал из Москвы в Петербург.

Разбившийся самолет принадлежит основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину, утверждает телеграм-канал журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня» со ссылкой на источники. Был ли сам Пригожин на борту, неизвестно.

По предварительным данным, потерпел крушение самолет Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795, отмечает«База».

Близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone утверждает, что самолет Евгения Пригожина был сбит огнем из ПВО. Официального подтверждения этой информации нет.

В списке пассажиров разбившегося в Тверской области самолета Embraer значился Евгений Пригожин, сообщает Росавиация.

Как утверждает ведомство, на борту находились 10 человек, из них три члена экипажа.

«По предварительно информации, все находившиеся на борту погибли», — говорится в сообщении.

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