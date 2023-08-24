Монгольские чиновники больше не смогут использовать служебный транспорт в личных целях

CentralAsia (MNG) - Использование служебного транспорта в личных целях госчиновникам — явление в Монголии достаточно частое.

Всем известно, что транспорт должен находиться под строгим контролем, использоваться только в служебных целях и только в рабочее время.

Поэтому власти Монголии приняли решение изменить цвет номерных знаков автомобилей правительственных и государственных учреждений на другой цвет и выдать QR-коды.

Мера предпринята из-за участившихся случаев,«когда должностные лица должностные лица часто возят своих детей в школы и детские сады на служебных машинах, их жены ездят на них за покупками, выезжают за город, их замечают у баров и ресторанов. Поэтому принято решение сделать фон номерных знаков на службеных машинах ярко-синим. Таким образом, граждане смогут их контролировать», - министр дорожно-транспортного развития Монголии Бямбацогт Сандаг.

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