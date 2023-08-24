Министр Тулга находится с официальным визитом во Внутренней Монголии

CentralAsia (MNG) - Делегация во главе с министром Монголии, председателем Национальной комиссии по восстановлению приграничных портов Тулга Буяа 21 августа 2023 года начала официальный визит во Внутреннюю Монголию по приглашению правительства Китая. Целью визита является налаживание торговли товарооборота до 20 миллиардов долларов США по согласованию глав государств двух стран, а также добиться конкретного прогресса в вопросе увеличения пропускной способности приграничных портов.

Председатель Национальной комиссии по восстановлению приграничных портов Тулга Буяа на встрече с членом Комитета КПК, руководителем Национального управления портовой администрации Чжао Цзэнлянем представил вопросы возрождения портов, включенные в «Новую политику возрождения» правительства Монголии, обсудил актуальные вопросы портового сотрудничества двух стран и достигнуты некоторые договоренности. Он также встретился с заместителем председателя Народного правительства Внутренней Монголии Ян Цзином и обменялся мнениями по скорейшему регулированию деятельности приграничных портов на местном уровне в рамках портового сотрудничества двух стран.

Руководитель пограничного портового управления Монголии и полномочный представитель правительства Батхишиг Батдэлгэр обсудил вопрос координации сотрудничества между приграничными портами двух стран с китайскими официальными лицами во главе с руководителем портового управления Внутренней Монголии Шан Чжицяном. В ходе визита, который продлится до 29 августа, министр Тулга ознакомится с ходом строительства автомобильных и железных дорог китайских портов Мандал, Ганцмод, Өлзий, Сэхэ и Эрээн-хото.

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