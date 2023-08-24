В Улан-Баторе прошел международный форум «Изменение климата и молодежь»

CentralAsia (MNG) - 22 августа Международный форум «Изменение климата и молодежь» завершился после второго дня своей работы.

Более 200 детей и молодых людей из десяти стран выступили с инициативами, чтобы внести вклад в защиту окружающей среды и решение проблемы изменения климата. Во второй день форума прозвучало множество предложений в рамках повестки дня «Биологическое разнообразие и адаптация к изменению климата».

В целях ознакомления скотоводов с пастбищными растениями, проведения поэтапного обучения, экспериментирования и внедрения методов рационального использования лесных ресурсов, установки знаков по охране мест обитания диких животных, увеличения лесонасаждений выразили намерение подготовить и внедрить правила выпаса скота.

Молодежь Экоклуба выдвинула предложения по организации тренингов для граждан по снижению воздействия среды обитания диких животных на домашних животных, сбору семян пастбищных растений и проведению экспериментов по созданию ресурсов, обучению детей Экоклуба тренерам в рамках в рамках Национальной кампании «Миллиард деревьев», мониторинг и исследование состава и численности видов животных, пьющих из огороженных и охраняемых источников, создание графика ротации пастбищ в модельном сомоне, анализ питьевой воды зоны Гоби и представил результаты местным жителям.

Каждый участник выразил желание работать над адаптацией к изменению климата, снижением его воздействия и защитой окружающей среды.

Организаторы мероприятия выразили благодарность и вручили сертификаты всей молодежи, принявшей участие в Международном форуме «Изменение климата и молодежь», организованном по инициативе министра окружающей среды и туризма.

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