Индийская больница Marengo Asia первоначально обучит 15 монгольских врачей за свой счет

CentralAsia (MNG) - 22 августа Центр развития здравоохранения Министерства здравоохранения Монголии и больница «Marengo Asia» Республики Индия и организации «Global Care» Республики Индия подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в направлении расширения прав и возможностей врачей и медицинских специалистов и приобретение новых технологий и методов лечения и диагностики.

В рамках меморандума о сотрудничестве стороны будут осуществлять совместную работу по таким направлениям, как повышение квалификации врачей и медицинских специалистов, совместная организация непрерывного обучения последипломного образования, локализация передовых медицинских технологий, совместные исследования и разработки, организация обучения. курсы для инженерных и медицинских ИТ-специалистов.

Больница «Marengo Asia» согласилась обеспечить непрерывное обучение 15 врачей и медицинских специалистов Монголии в Индии в течение одного года в начале сотрудничества и полностью покроет расходы на обучение, проживание и питание в течение периода обучения. В дальнейшем планируется реализовать программу обучения по расширению прав и возможностей врачей и медицинских специалистов на рабочем месте.

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