Триумфальное возвращение делегации Гонконга и Китая из Улан-Батора на Восточноазиатские юношеские игры 2023 года

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CentralAsia (MNG) - Правительство Специального административного района Гонконг провело 23 августа церемонию встречи домой в международном аэропорту Гонконга, чтобы поприветствовать делегацию Гонконга, Китай, по случаю их триумфального возвращения с Восточноазиатских юношеских игр 2023 года в Улан-Баторе.

Главный помощник секретаря (спорт и отдых) Бюро культуры, спорта и туризма г-н Пол Ченг и помощник директора (услуги в сфере досуга) Департамента досуга и культурных услуг г-жа Оливия Чунг поприветствовали гонконгских спортсменов на аэропорт. В условиях напряженной борьбы делегация блеснула на Играх и завоевала в общей сложности 22 медали, в том числе две золотые, шесть серебряных и 14 бронзовых.

Восточноазиатские юношеские игры 2023 года проходили с 16 по 23 августа в Улан-Баторе, Монголия. В Играх приняли участие более 1500 спортсменов из девяти стран и регионов. Делегация Гонконга, Китая, состоящая из 145 юных спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет, участвовала в девяти спортивных категориях, а именно: легкая атлетика, бадминтон, баскетбол и баскетбол 3х3, киберспорт, футбол, дзюдо, настольный теннис, тхэквондо и волейбол.

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